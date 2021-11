Motorista por aplicativo é morto a tiros dentro de veículo em Plataforma

Um motorista por aplicativo morreu na manhã desta terça-feira (16) após ter sido baleado dentro do próprio carro na Estrada do Cabrito, localizada no bairro de Plataforma, no subúrbio de Salvador. De acordo com a polícia, as primeiras informações são de que o o motorista foi alvo de três homens que fugiram a pé.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios.

De acordo com o G1 Bahia, o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e Condutores de Cooperativas da Bahia informou que a identificação da vítima ainda não foi confirmada e a suspeita é de que ele tenha sofrido uma tentativa de assalto.