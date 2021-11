MP denuncia jogador de futebol por tentativa de homicídio ao agredir árbitro – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 24 – O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou nesta quarta-feira o jogador William Ribeiro por tentativa do homicídio. O atleta desferiu um soco seguido de um chute na cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro durante jogo da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. A denúncia é feita após o encerramento do inquérito da Polícia Civil.

William, que defendia o São Paulo-RS, já havia sido demitido do clube, além de ter sido punido com dois anos de suspensão do futebol pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). Seu time jogava com o Guarani-RS no dia 4 de outubro.

As investigações da Polícia Civil, lideradas pelo delegado Felipe Cano, concluíram que William teve a intenção de matar Rodrigo Crivellaro “por motivo fútil”. Segundo as autoridades, o jogador assumiu o risco de tirar a vida do juiz ao desferir o pontapé com o mesmo já desmaiado no chão após o soco. O promotor Pedro Rui da Fontoura Porto concordou com as afirmações.

Após sofrer as agressões, Crivellaro foi socorrido e levado imediatamente ao hospital. Ele realizou uma série de exames para determinar a gravidade da situação. Primeiramente, teria de passar por cirurgia. Mas depois os médicos decidiram por ir acompanhando a evolução do quadro para determinar se um procedimento seria mesmo necessário. Foi determinado que o árbitro ficaria 90 dias afastado de suas funções.

O inquérito da Polícia Civil também solicitou que o árbitro passe por algumas verificações para determinar se haverá complicações permanentes. Crivellaro teve uma lesão ligamentar na vértebra C6. Assim, terá de utilizar o colete cervical e fazer exames de raio X semanalmente. Por conta dos movimentos, pode haver deslocamento da vértebra e, com isso, a necessidade da cirurgia. O procedimento, caso necessário, é simples.

A agressão aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, pouco depois de o Guarani abrir o placar. Nas imagens disponíveis, é possível ver o árbitro já caído no gramado quando Willian Ribeiro acerta um chute na região da sua nuca. Aparentemente, o juiz perde o sentido. Jogadores dos dois times seguram o agressor e pedem socorro ao árbitro.