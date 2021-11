MP e PM vetam e uma das decisões do acesso não terá torcida – Futebol Interior

Belém, PA, 04 (AFI) – O Criciúma acabou se beneficiando pela recomendação de Ministério Público, Polícia Militar e Federação Paraense de Futebol (FPF). Após pensar em ‘brigar’, o Paysandu aceitou e o jogo final da segunda fase será com portões fechados.

Se o Criciúma luta pelo acesso, o Paysandu está eliminado e terá que jogar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2022. A recomendação dos órgãos veio após os incidentes na derrota para o Ituano. Torcedores invadiram o campo e, fora do estádio, causaram confusão.

O duelo entre Paysandu e Criciúma pelo Grupo C será neste sábado, às 17 horas, na Curuzu, em Belém. O papão amarga a lanterna com apenas dois pontos.