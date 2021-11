MPE/AL vai apurar morte de adolescente em acidente com ônibus escolar em Joaquim Gomes

O promotor de Justiça Leonardo Novaes informou que o Ministério Público de Alagoas irá apurar a morte de Mislan Odilon Lima dos Santos, de 15 anos, após queda e atropelamento por ônibus escolar nessa quinta-feira (25), em Joaquim Gomes, no interior de Alagoas. “O Ministério Público requisitou instauração de inquérito policial por parte da autoridade…

O promotor de Justiça Leonardo Novaes informou que o Ministério Público de Alagoas irá apurar a morte de Mislan Odilon Lima dos Santos, de 15 anos, após queda e atropelamento por ônibus escolar nessa quinta-feira (25), em Joaquim Gomes, no interior de Alagoas.

“O Ministério Público requisitou instauração de inquérito policial por parte da autoridade policial para que apure a responsabilidade do suposto crime de homicídio culposo na condução do ônibus escolar e também solicitou informações ao prefeito municipal para que preste informações sobre as irregularidades apontadas no ônibus após juntado às informações o Ministério Público adotará as providências cabíveis”, disse o promotor.

Porta abre, estudante de 15 anos cai e morre ao ser atropelado por ônibus escolar em Alagoas

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que irá verificar em que condições o ônibus estava e se a abertura da porta foi acidental ou proposital. Alunos informaram ainda ontem que o veículo estava superlotado quando o acidente aconteceu.

A prefeitura do município cancelou as atividades escolares na cidade no dia de hoje e decretou luto oficial de três dias.

O sinistro aconteceu por volta das 12h30 no bairro Antônio Celestino Lins. Segundo informações, o menor estaria encostado na porta do ônibus, que acabou se abrindo e ocasionando sua queda do veículo em movimento. Quando caiu do ônibus, o próprio veículo acabou que atropelando o garoto que não resistiu e morreu na hora.