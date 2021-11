MRV abre mais de 20 vagas para corretores autônomos em Salvador e Lauro de Freitas

Com mercado da construção civil aquecido e com novos lançamentos previstos para Salvador e região metropolitana, a MRV, empresa com mais de 40 anos de mercado, está em busca de corretores autônomos no estado para reforçar seu time comercial. Ao todo são mais de 20 vagas e a companhia busca por profissionais que tenham vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis, mas é fundamental terem espírito empreendedor, e um perfil com iniciativa, comprometimento com o negócio, e que tenham ensino médio completo.