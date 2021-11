MUDEIdeNOME faz ‘reestreia’ na próxima quinta-feira (11) na Varanda do Sesi

Após quase dois anos sem pisar no palco, o MUDEIdeNOME – movimento musical formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Jonga Cunha e Magary Lord – fez sua reestreia na semana passada e segue em temporada de shows na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho.

O público poderá curtir o projeto Varanda do Mudei nas próximas quintas 11 e 18 de novembro, sempre às 21h, embalados por um repertório contagiante, com canções que marcaram a história da música baiana e o carnaval das antigas. Além das composições autorais e sucessos que fazem parte da trajetória de cada integrante, apresentadas com novas roupagens.