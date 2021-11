Mulher cai de motocicleta em movimento agredida por suspeito

Uma mulher foi agredida nessa sexta-feira (26), no município de Igaci, na região Agreste de Alagoas. A vítima não teve seu nome divulgado. De acordo com o relatório oficial do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 15h15, no Centro da cidade. Segundo a PM, a mulher estava conduzindo uma…

Uma mulher foi agredida nessa sexta-feira (26), no município de Igaci, na região Agreste de Alagoas. A vítima não teve seu nome divulgado.

De acordo com o relatório oficial do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 15h15, no Centro da cidade.

Segundo a PM, a mulher estava conduzindo uma motocicleta quando foi agredida e caiu do veículo em movimento. A vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo.

O suspeito foi localizado e preso. Ele não foi identificado devido a lei do Abuso de Autoridade. O homem foi conduzido à Central de Polícia de Arapiraca, onde foi autuado.