Mulher diz que amamenta o noivo durante o sexo e gera polêmica

Uma mulher da Espanha gerou polêmica ao relevar que amamenta o noivo durante o sexo. Segundo Lana Michaels, o amado é amamentado duas vezes por semana como forma de se prepararem para transar. O casal faz parte de um documentário britânico do Channel 4, chamado “Breastfeeding My Boyfriend” (amamentando meu namorado, em português).

Ao The Sun, Shawn fala que a ideia da amamentação surgiu depois que os dois formaram um quarteto com outro casal. Segundo Shawn, durante a relação com a outra mulher, ele começou a sentir leite em sua boca, e isso fez com que ele conectasse o leite materno com sexo a partir daí.