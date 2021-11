Mulher e filhos são mantidos em cárcere privado em Vitória da Conquista

Um homem, de 29 anos, mantinha a vítima trancada e foi autuado por cárcere qualificado. De acordo com a titular da Deam/Conquista, a delegada Gabriela de Diego Garrido, a equipe da unidade foi para o local, no distrito de Inhobim, assim que recebeu a denúncia.

“Localizamos o imóvel lacrado com um cadeado. As vítimas viviam de forma insalubre, pois não tinha nem banheiro na casa. O autor do crime foi preso em uma propriedade, próxima a esse lugar”, detalhou a delegada.

A mulher e os filhos, um com dois anos e o outro de apenas oito meses, foram encaminhados aos serviços de assistência social do município. “Vale destacar que a vítima não teve acompanhamento pré-natal e o parto das crianças foi realizado no domicílio do casal, sem auxílio adequado. Os filhos também não possuíam nenhum tipo de documento”, acrescentou.