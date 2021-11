Mulher é morta a tiros na entrada da Estação da Lapa

Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (17), na entrada da Estação da Lapa, em Salvador. A vítima, ainda não identificada, foi atingida no rosto. De acordo com informações do G1 Bahia, a suspeita é de a mulher seja uma pessoa em situação de rua, já que o corpo estava em um colchão, debaixo de um dos viadutos que dá acesso à estação.