Mulher é presa acusada de manter duas crianças em cárcere privado

Uma mulher foi presa, na tarde desta terça-feira (30), após ser pega em flagrante mantendo duas crianças, um adolescente de 13 anos e um bebê recém-nascido, em cárcere privado. A ação foi conduzida por uma guarnição da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em conjunto com agentes de uma ONG de proteção à criança, na localidade da Polêmica.

As vítimas foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). Segundo informações da Polícia Militar, a garota e o recém-nascido estavam abandonados há cinco dias em uma casa, trancados, e sem comida. O bebê foi levado para a UPA de Brotas. A titular da Dercca, a delegada Simone Moutinho, informou que em depoimento a jovem de 13 anos, filha da presa, explicou que era agredida fisicamente e psicologicamente.

Inicialmente, era considerada a hipótese da mulher ser mãe das duas crianças, mas, com as investigações, isso foi descartado. “Ele foi encontrado com a genitália lesionada e está internado, estamos tentando identificar quem são os responsáveis legais pelo recém nascido. Já a garota, será encaminhada para um abrigo”, relatou a delegada.