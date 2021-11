Mulher é presa tentando entrar em presídio com drogas dentro de sabonete

Uma mulher foi presa neste domingo (14) após tentar entrar no Presídio Cyridião Durval, em Maceió, com drogas. O nome da suspeita não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita escondeu a droga dentro de sabonetes. O material foi detectado durante revista no material de…

Cortesia

Uma mulher foi presa neste domingo (14) após tentar entrar no Presídio Cyridião Durval, em Maceió, com drogas. O nome da suspeita não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita escondeu a droga dentro de sabonetes. O material foi detectado durante revista no material de higiene pessoal. Segundo a PM, a mulher reside em Capela, no interior de Alagoas.

A PM informou que a maconha estava dentro de quatro pacotes de sabonete. O material estava coberto de plástico e seriam entregues a um reeducando do presídio.

A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuada por tráfico de drogas.