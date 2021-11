Mulher fica gravemente ferida após colisão em rodovia estadual

Uma mulher ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente, na manhã desta sexta (5), em um trecho da AL 225, nas imediações do povoado Sudene, zona rural de Piaçabuçu, cidade do litoral sul do Estado. As informações sobre a dinâmica do acidente são escassas e ainda necessitam de confirmação oficial. Relatos de testemunhas,…

Cortesia ao AL24h

Uma mulher ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente, na manhã desta sexta (5), em um trecho da AL 225, nas imediações do povoado Sudene, zona rural de Piaçabuçu, cidade do litoral sul do Estado.

As informações sobre a dinâmica do acidente são escassas e ainda necessitam de confirmação oficial. Relatos de testemunhas, no entanto, dão fala que um veículo Cobalt de cor branca teria atingido uma motocicleta onde estava uma jovem de cerca de 20 anos, que ficou gravemente ferida.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Casa Maternal da cidade, semiconsciente e com ferimentos na região da cabeça. A colisão ocorreu em um trecho da Rodovia Engenheiro Dalmo Moreira Santana e interditou parcialmente a vida. Não há informações oficiais sobre o quadro clínico da jovem.