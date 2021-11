Multicentros de Salvador abrirão aos finais de semana para exames e consultas

A Prefeitura de Salvador passará a oferecer, nos próximos 30 dias, consultas médicas especializadas, exames e procedimentos ambulatoriais nos Multicentros da Carlos Gomes, Vale das Pedrinhas, Amaralina e Liberdade também aos finais de semana e feriados. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, durante a inauguração do Escritório de Governança Social Santa Dulce dos Pobres, na Rua Chile, nesta sexta-feira (12).

Além do atendimento habitual, realizado de segunda a sexta-feira, estes serviços funcionarão das 7h às 16h nas seguintes datas: 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 de novembro e 4 e 5 de dezembro. A administração municipal investiu quase R$1,5 milhão para ampliar a oferta assistencial no âmbito da atenção especializada.

Para ter acesso às consultas e procedimentos, o usuário deverá estar munido de documentos pessoais, solicitação médica/guia do SUS, cartão SUS do município de Salvador e relatório médico (se houver). Parte dos agendamentos ocorrerão presencialmente nos Multicentros de Saúde durante a semana e também nos finais de semana no decorrer da ação, uma vez que serão contemplados também, usuários que estão cadastrados em fila de espera.