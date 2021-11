Multinacional abre matrículas para programa de estágio 2022

A Modec, multinacional de origem japonesa que atua no segmento de óleo e gás, está com inscrições abertas para o Programa Estágio Modec 2022. Com oportunidades nas cidades do Rio de Janeiro, Santos e Macaé, os candidatos interessados já podem realizar a inscrição, disponível até o dia 22 de novembro.

As vagas são destinadas a estudantes que estejam cursando o nível superior com previsão de formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. É preciso ter inglês fluente, conhecimento avançado no Pacote Office e disponibilidade de 30 horas semanais para o estágio. As especialidades contempladas são Administração, Engenharias, Direito, Ciência da Computação e áreas correlatas, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Estatística ou Economia.

O processo seletivo acontecerá em dezembro e a admissão dos aprovados está prevista para fevereiro de 2022. A Modec informa que os estagiários terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na prática, conhecer a indústria de óleo e gás e estar em contato com os mais modernos sistemas de produção em águas profundas do mundo.

A jornada de desenvolvimento de estagiários na Modec tem duração de dois anos e prevê imersões e interação com diferentes departamentos da empresa, acompanhamento da jornada profissional pelo Departamento de Pessoas, participação em treinamentos para o desenvolvimento de novas competências e habilidades, além da possibilidade de ser efetivado para uma das vagas de nível Júnior da empresa.

Para que isso ocorra, ao final do período de dois anos, o estagiário deverá identificar lacunas em algum processo ou sistema da Modec e propor uma solução. Tanto o resultado do processo quanto a performance durante o estágio serão considerados para uma possível efetivação.