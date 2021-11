Murilo Huff se surpreende com declaração desconhecida de Marília: ‘Nunca tinha lido’

Murilo Huff virou a madrugada da segunda-feira (15) relembrando momentos que viveu ao lado da ex, Marília Mendonça. O cantor namorou com a sertaneja até pouco mais de um mês antes da tragédia que tirou a vida de Marília e revelou que foi surpreendido por uma declaração de amor da rainha da sofrência que ele nunca tinha visto.

“Eu tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue se dividir perfeitamente sem ter que deixar nenhum dos lados de lado… Como não estar apaixonada?”, declarou Marília em um post no Twitter, em dezembro de 2019, menos de 15 dias após o nascimento de Leo, filho do casal.