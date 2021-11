Musa posa sensual nas cores Londrina e incentiva jogadores para jogo decisivo. FOTOS! – Futebol Interior

Londrina, PR, 24 (AFI) – O ano não foi muito bom para o Londrina, que está disputando a Série B do Brasileiro e ainda corre o risco do rebaixamento, mas a musa escolhida para representar o time no Musa do Brasileiro, Laís Biz, confia que a equipe vai dar a volta por cima. (Crédito fotos: Vida Torres / Ag. Luxxus).

O jogo decisivo acontece no próximo domingo contra o Vasco e pode definir a permanência do LEC, como o time é carinhosamente chamado pelos torcedores, na série B.

“Tenho confiança que vamos dar a volta por cima em 2022 quando vou estar representando o LEC como Musa. Sou pé quente e sei que vamos permanecer na série B e ter o acesso para a primeira divisão no ano que vem!”, disse confiante.

À bordo de uma lingerie azul, cor do seu time de coração, a beldade posou sensual e espera assim “animar” os jogadores. “Espero de alguma forma incentivar meus jogadores do lado de fora do gramado, para que tenham ainda mais motivação e disposição!”, disse aos risos.

Laís, que também já foi capa da revista Sexy, receberá oficialmente a faixa de Musa do Londrina em um evento que acontece no próximo sábado (27) em São Paulo. “Todas as musas que foram selecionadas para representar seus times no Musa do Brasileirão vão receber a faixa nesse sábado. É um momento de grande ansiedade e alegria. Vou representar o LEC com muito amor!”.

CONFIRA AS FOTOS DA MUSA DO LEC: