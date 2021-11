Museu do Futebol retoma visitas em grupo acompanhadas por educadores; saiba como agendar – Futebol Interior

São Paulo, SP, 11 (AFI) – A partir deste sábado (13), o Museu do Futebol, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, irá retomar as visitas presenciais em grupo acompanhadas pela equipe do Educativo. A atividade, que havia sido interrompida no início da pandemia, será aberta para todos os visitantes aos sábados e aos domingos, às 10h e às 14h, com grupos de até 10 pessoas, por ordem de chegada. Interessados devem se dirigir ao ponto de encontro sinalizado na Sala Grande Área, logo na entrada do museu.

HORÁRIOS

Durante a semana, as visitas educativas estarão disponíveis de terça a sexta, às 10h (40 vagas) e às 14h (20 vagas), mas será necessário fazer agendamento prévio pelo site. O Museu do Futebol vai disponibilizar um educador para cada 10 pessoas. Grupos provenientes de escolas públicas e de instituições sociais sem finalidades lucrativas que atuam com pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social têm entrada gratuita. Após fazer o agendamento, o representante receberá por e-mail os procedimentos para comprovação e envio da documentação necessária.

Além do retorno das visitas em grupo, o Museu do Futebol também irá reabrir o guarda-volumes. O uso de máscara continua obrigatório durante toda a visita – até na hora de tirar selfies. Outros protocolos sanitários seguirão em vigor, como aferição da temperatura de todos os funcionários e visitantes na entrada e disponibilização de álcool gel nas salas das exposições.