Na abertura da 36ª rodada briga contra o rebaixamento é o grande destaque – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Por conta dos muitos jogos adiados no começo da competição por diversos motivos e pela desorganização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a tabela do Brasileirão está bastante confusa nesta reta final. Nem mesmo as disputas da 35ª rodada chegou ao fim e dois jogos já irão abrir a 36ª na noite desta sexta-feira (26) com a briga contra o rebaixamento pegando fogo.

Logo às 19h, Grêmio e Bahia se enfrentam na Arena Grêmio, no duelo entre os dois times que estão mais desesperados para sair da zona de rebaixamento. Apesar de vir de duas vitórias seguidas, o time gaúcho segue na 18ª colocação com 36 pontos, o rival vem logo à frente com 37, mas vive um jejum de três jogos sem vitória. O Juventude, primeiro time fora da degola, tem 40 pontos.

Um pouco mais tarde, às 21h30, o confronto será entra Chapecoense e Atlético-GO na Arena Condá. Já rebaixada há algum tempo, equipe catarinense que somou apenas 15 pontos em 34 jogos e tenta evitar a ‘pior campanha da história dos pontos corridos’. Para isso, precisa somar mais três pontos para ‘passar’ o América-RN que foi rebaixado com 17 pontos em 2007.

Do outro lado, sem vencer há cinco rodadas, o Atlético-GO que estava sonhando com uma vaga na Sul-Americana de 2022 acabou despencando na tabela e agora tenta acabar com as chances de rebaixamento. Atualmente, o Dragão é 15º colocado com 41 pontos somados.