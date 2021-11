Na briga pelo acesso, CRB anuncia a saída de quatro atacantes do elenco – Futebol Interior

Maceió, AL, 2 (AFI) – O técnico do CRB, Alan Aal, não poderá mais contar com quatro opções de ataque para a reta final do Campeonato Brasileiro Série B. Alisson Farias, Erik, Ewandro e Vitão não fazem mais parte do elenco.

SITUAÇÃO DE CADA UM

Entre eles, Alisson foi o que mais atuou pela equipe. Mas em 19 partidas na temporada, fez apenas um gol. O jogador ainda vinha sendo aproveitado pelo treinador, ficando no banco de reservas e sendo utilizado em alguns jogos.

Erik é outro que atuou recentemente, inclusive na última partida da equipe, na derrota para o Moto Club-MA, quando saiu do banco de reservas. Na temporada, fez 27 jogos e marcou apenas uma vez.

Já Ewandro foi quem teve o melhor momento da temporada entre os quatro. Foi dele, inclusive, o gol da vitória contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Porém, foi perdendo espaço e jogou pela última vez em agosto. Na temporada, foram 28 jogos e três gols.

Ao contrário de Ewandro, Vitão foi quem menos jogou. O centroavante de 21 anos atuou apenas seis vezes no ano e não balançou as redes.

NOTA DO CLUBE

“O Clube de Regatas Brasil comunica o desligamento dos atacantes, Alisson Farias, Vitão, Ewandro e Erik Nascimento. Os atletas se despediram nesta segunda-feira (1). O Clube agradece aos atletas pelos serviços prestados ao CRB durante os últimos meses e deseja sucesso na carreira de todos eles”

PRÓXIMO JOGO

O CRB volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h30, quando recebe o Sampaio Corrêa, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. O time alagoano ocupa o quinto lugar da Série B com 52 pontos, apenas dois atrás do quarto colocado Goiás. Porém, o time não sabe o quem é vencer há cinco partidas.