Na galera! Ídolos do Ceará comemoram vitória diante do Corinthians no meio da torcida – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 26 (AFI) – Focado em garantir uma vaga em uma competição internacional, podendo ser até a Libertadores, o Ceará conquistou uma vitória importante em cima do Corinthians, na noite desta quinta-feira (25), por 2 a 1 na Arena Castelão. Dentre os muitos torcedores que estavam no estádio, dois chamaram a atenção.

Isso porque, nas arquibancadas do Castelão, foi possível ver os ex-jogadores e ídolos do Vozão, Mota e Magno Alves no meio da galera comemorando os gols marcados por Vina e Yony González. Mota, inclusive, foi até a torcida organizada, onde ditou o ritmo e se emocionou.

Ao todo, Mota marcou época no Ceará com quatro passagens, onde conquistou os títulos cearenses de 1997, 1998, 2002, 2003, 2012 e 2013 e marcou 89 gols durante toda essa trajetória. Ele é o novo maior artilheiro da história do clube.

Já Magno Alves, o famoso Magnata, é o sexto maior artilheiro do Ceará com 103 gols marcados em 224 jogos.