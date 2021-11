Na luta contra queda, time da Série B demite técnico ex-Guarani a três jogos do fim – Futebol Interior

Belém, PA, 10 (AFI) – Felipe Conceição não é mais técnico do Remo para a reta final do Campeonato Brasileiro Série B. Nesta quarta-feira, o clube emitiu comunicado para anunciar sua saída em comum acordo. Netão, auxiliar técnico, assume interinamente.

Conceição chegou ao Remo em julho. Em 28 jogos, somou 11 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Deixa o clube em 15º lugar com 41 pontos, três a mais do que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento, mas ainda joga na rodada.

O Remo tem mais três jogos pela frente: Goias (casa), Vasco (fora) e Confiança (casa).

Felipe de Oliveira Conceição é natural de Nova Friburgo- RJ, tem 41 anos, é ex-atacante. Começou a carreira de treinador no Botafogo, em 2018. Depois dirigiu Macaé, América-MG, Red Bull Bragantino, Guarani-SP e Cruzeiro.

Nos últimos anos ganhou destaque pelo desempenho no comando do América-MG e do Red Bull Bragantino. No entanto, não teve boas passagens por Cruzeiro e Guarani, seus dois últimos times antes do Remo.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO REMO

O Clube do Remo comunica a saída do comando técnico de Felipe Conceição. A rescisão foi em comum acordo entre treinador e diretoria.

Conceição chegou ao Leão em julho. Pela equipe azulina, comandou 28 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 13 derrotas.

Além dele, preparador físico Gerson também deixa o clube.

O Clube do Remo agradece Felipe Conceição pela sua dedicação e empenho durante o período que esteve à frente do tempo azulino.

O auxiliar-técnico Netão assume interinamente a equipe.