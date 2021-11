Na volta das reuniões presenciais, dicas para uma mesa simples e ‘bem vestida’

— A mesa conecta as pessoas e cria memórias afetivas. Quando temos uma mesa posta, por mais simples que seja, ela favorece na criação de laços entre as pessoas que ali estão, favorece a interação e a troca — diz.

As principais regras para arrumar a mesa dizem respeito à funcionalidade e à higiene. Todos os itens que estão ali devem desempenhar alguma função; se ele não tem função ou está repetido, está sobrando, ensina a especialista. Caso o encontro seja informal, sem convidados sentados à mesa, a recomendação é que haja ao menos uma pequena mesa ou apoio para alimentos e utensílios básicos. No centro, devem ser colocados os aperitivos, como tábua com queijo e frios, e, também, pratos e talheres de sobremesa, guardanapo, copos e/ou taças. Veja algumas regras de colocação dos utilitários sobre a mesa no desenho abaixo. Mas coloque apenas o que for necessário para a refeição planejada!