Naiara Azevedo é confirmada no ‘BBB 22’, diz colunista

Quanto mais se aproxima da estreia do “Big Brother Brasil 22”, mais nomes aparecem nas listas de possíveis escalados para o reality. Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, Naiara Azevedo está confirmada como camarote da nova temporada do reality.

A sertaneja foi confirmada junto a fontes do colunista na produção do reality show, além de pessoas próximas à artista. Outros nomes como Rodrigo Simas, Ellen Roche, Di Ferrero e MC Carol, estão entre os famosos suspeitos de escalação para o “BBB 22”.

Lexa também foi um dos nomes que apareceu nas listas, mas a própria funkeira já tratou de negar as informações e alegou agenda cheia no próximo ano.