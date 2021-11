Nanda Costa e Lan Lahn divulgam primeira foto com as filhas

A atriz Nanda Costa e a percursionista Lan Lahn divulgaram a primeira imagem das gêmeas, Kim e Tiê. Nascidas no final de outubro, esta foi a primeira imagem da família compartilhada nas redes sociais.

“Ufa! Agora sim! Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque já tá na hora da quarta mamada do dia! Obrigada pelas mensagens de amor e carinho por aqui, por e-mail e pelo zap. Quando der a gente responde. O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração. Arrasta aí pra vocês verem que não é coisa de mãe”, escreveram as mamães.

A gravidez foi anunciada durante uma chamada do Fantástico, no dia 27 de junho. O casal, que está junto desde 2014, assumiu o romance no Dia dos Namorados de 2018. Ao programa, elas falaram sobre a gestação, resultado de uma fertilização in vitro (FIV) usando óvulos da atriz e espermatozoides de um doador.

Confira as imagens: