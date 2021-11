“Não acreditem nisso” – Futebol Interior

Recife, PE, 05 (AFI) – Rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz busca nome importantes no mercado para reforçar o elenco visando o campeonato estadual e o acesso nacional. Dentre os nomes apresentados, o do atacante Ciro chamou a atenção. A diretoria coral até chegou a pensar no atleta, que negou qualquer possibilidade de vestir a camisa de outro time de Pernambuco, senão do Sport.

Ciro com a camisa do Sport. Foto W. Correia Neto

“Eu não vou voltar para o Brasil! E outra… eu não jogo em outro clube de Pernambuco a não ser o Sport. Por favor parem de mandar mensagem sobre isso e não acreditem em nada que falam por aí”, falou o atacante.

Ciro tem 32 anos e atua no Tira Persikabo, da Indonésia. Ele foi revelado pelo Sport e teve atuação de destaque na temporada 2009, quando o time chegou a disputar a Copa Libertadores da América, caindo diante do Palmeiras nas oitavas de final, em um noite épica até então do goleiro Marcos.

Do Sport, Ciro foi jogar no Fluminense e rodou por Bahia, Athletico, Figueirense, Luverdense, Remo, Joinville, além de experiências no futebol da Tailândia e da Indonésia. Chegou a ser convocado, em 2009, para a seleção brasileira de base.