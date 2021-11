Não deu! Valentina Francavilla é eliminada de ‘A Fazenda 13’

Conforme apontavam as enquetes e redes sociais, Valentina Francavilla foi a nona eliminada de “A Fazenda 13”. A ex-assistente de palco do Ratinho disputou a preferência do público com Aline Mineiro e Solange Gomes, mas levou a pior.

A ex-panicat conseguiu a maior porcentagem dessa roça e ficou com 46,18% dos votos, a modelo veio logo em seguida com 38,44%. Já Valentina teve apenas 15,38% dos votos do público para permanecer no reality rural.

Vale lembrar que a peoa só estava na berlinda por causa do poder da chama amarela, que a fez trocar de lugar com Dayane Mello. Aline Mineiro foi indicada pelo fazendeiro da semana, Gui Araújo, já Solange Gomes parou na roça por sobrar na dinâmica do “resta um”.