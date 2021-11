‘Não foi erro do meu pai’ diz filha do piloto do avião que caiu com Marília Mendonça

A filha do piloto Geraldo Medeiros, que morreu aos 55 anos, em um acidente aéreo no último dia 5, publicou um texto em tom de desabafo em suas redes sociais. A jovem, Vitória Medeiros, saiu em defesa do pai e escreveu que a culpa pelo avião ter caído não foi dele.

“Todo mundo é importante, ninguém é mais importante do que ninguém. Ele já transportou várias celebridades, mas nunca se vangloriou ou perdeu a cabeça por isso. Era muito profissional, com 30 anos de aviação. Foi uma fatalidade. Tenho plena certeza que não foi nenhum erro do meu pai. Pensei que eu estaria desolada, sem chão, nem rumo. Mas, eu estou bem. Tem uma força surreal em mim, que está vindo. Eu estou sentindo. Com certeza as mensagens de amor estão chegando. E como ele (o pai) falou comigo depois do acidente, isso tranquilizou muito meu coração”, disse ela.