“Não muda muita coisa” – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 5 (AFI) – O Campinense-PB vai passar por uma experiência inédita no Campeonato Brasileiro Série D desta temporada. Será a primeira vez que a equipe sairá da região nordeste. Além disso, o clube voltará a decidir um mata-mata como visitante, o que não ocorreu nas quartas e semifinais.

SEM PROBLEMAS

Mas para o meio-campista Dione, esses fatores não fazem muita diferença.

“Não muda muita coisa, só a torcida mesmo. Tanto fora quanto dentro de casa, nós jogamos do mesmo jeito. Sabemos do nosso intuito, vamos fazer um excelente jogo no sábado e lá em (Aparecida de Goiânia) vamos ser campeões, vamos fazer um excelente jogo lá também”, disse ele.

O jogador também citou a importância da primeira partida, em Campina Grande-PB.

“Fazer o resultado positivo aqui é muito bom, mas eu já enfrentei finais em que saímos com um empate no primeiro jogo em casa e chegamos na casa do adversário e ganhamos. O importante é estarmos vivos para o segundo jogo. Só havíamos enfrentado times do Nordeste, vamos ver agora que teremos um time do centro”, concluiu.

OS JOGOS

A partida da ida da grande final será neste sábado, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB. Já o jogo da volta está agendado para o dia 13, também no sábado, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia-GO, onde o grande campeão erguerá a taça.