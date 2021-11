“Não vai subir ninguém” – Futebol Interior

Belém, PA, 1 (AFI) – Após perder para o Botafogo-PB, o Paysandu não tem mais chances de se conseguir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O maior rival Remo, não perdoou a derrota e zoou o rival nas redes sociais.

O Remo usou uma imagem do Capitão Nascimento, personagem do filme Tropa de Elite em que ele diz “Não vai subir ninguém”, expressão que ficou muito conhecida no longa.

Como já dizia o Capitão Nascimento… pic.twitter.com/pz2UEzmJOd — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) October 31, 2021

NA SÉRIE B

Disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o clube se prepara para enfrentar o Londrina nesta terça-feira, a partir das 19h, no Estádio Baenão. Além disso, a torcida já esgotou os ingressos colocados à disposição. 6.896 torcedores estarão presentes. Com 41 pontos, a equipe remista persegue os 45 pontos, margem que deve evitar a possibilidade de rebaixamento no torneio.