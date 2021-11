Nas Maldivas, Carla Perez ostenta corpão e bumbum GG rouba a cena; veja fotos

Carla Perez fez a alegria dos internautas ao compartilhar cliques de sua viagem para as Ilhas Maldivas. Através de seu perfil no Instagram, dançarina apareceu com Xanddy e ostentou suas curvas.

“Ouvir dizer que existe paraíso na terra”, escreveu a loira em referência a música do trio Melim.

Nos comentários, não faltaram elogios para a musa. “Precisa descrever o quanto ela é diva? Amo”, escreveu um seguidor. “Quem dá conta de tanta beleza, gente? Essa Carlinha dando show”, pontuou outro internauta.

