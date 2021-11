Nasce José, segundo filho de Chay e Laura Neiva; veja fotos

Nasceu na última quarta-feira (17), José, segundo filho de Chay Suede e Laura Neiva. A chegada do neném foi anunciada nas redes sociais da modelo na noite de quinta (18). O casal é pai também da pequena Maria, de 1 ano e 11 meses.

Chay emocionou os seguidores nesta sexta (19) ao publicar uma declaração para a esposa. “Laura, você é um universo em profundidade e possibilidades. O amor que Deus tem por mim, o infinito amor que eu sei existe no coração dele, esse amor que me cobre todas as noites antes de dormir desde que eu era uma criança, se materializa em você”, escreveu o ator apaixonado.