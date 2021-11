Nattan lança novo CD Promocional: ‘Carona no Foguete’

O cantor Nattan lançou um novo CD Promocional chamado “Carona no Foguete”. O mais novo trabalho do cearense conta com 18 músicas, sendo 5 canções inéditas, além dos hits conhecidos pelo público, como “Confiei em Ti”, “Ama Eu” e “Sentada Desapegada”.

O projeto pode ser encontrado no perfil oficial do CONFIRA do cantor, e será lançada nas demais plataformas digitais a partir do dia 10 de dezembro.