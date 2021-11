Náutico acumula desfalques para manter sonho vivo – Futebol Interior

Recife, PE, 08 (AFI) – Os matemáticos dizem que o Náutico tem apenas 1% de chances de conquistar o acesso à elite do Brasileirão. Para manter o sonho vivo, o Timbu precisa ganhar do Confiança nesta terça-feira, em Aracaju, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro.

“Nós vamos sonhar em ganhar do Confiança, vamos trabalhar pra ganhar do Confiança. Naturalmente, nós temos acima de tudo que somar pontos para poder ir aumentando, sim, possibilidades de realizar algo que, hoje, na minha visão, é muito, muito complicado”, disse o técnico Hélio dos Anjos.

No entanto, o Náutico tem muitos desfalques para essa partida em relação ao time que ganhou do Coritiba, por 2 a 1, na última rodada: os laterais Hereda (lesionado) e Júnior Tavares (lesionado), os volantes Marciel (expulso) e Matheus Trindade (terceiro amarelo), o meia Jean Carlos (expulso) e o atacante Caio Dantas (lesionado).

“Perdemos jogadores importantes para esse jogo, mas nós vamos estar fortes e preparados pra fazer um grande jogo lá em Sergipe”, garantiu o treinador alvirrubro.

A provável escalação do Náutico é: Anderson; Thássio, Rafael Ribeiro, Camutanga e Breno Lorran (Rafinha); Rhaldney, Djavan e Matheus Jesus; Jaílson, Álvaro e Vinícius.

Na oitava colocação, com 48 pontos, o Náutico tem sete a menos que o Goiás, que abre o G4 da Série B.