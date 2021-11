Náutico goleia Santa Cruz; Jaciobá e CRB vencem – Futebol Interior

Três jogos movimentaram a terceira rodada da Copa do Nordeste Sub-20, durante esta segunda-feira (22). Pelo Grupo C, o Jaciobá bateu o Bahia por 3 a 2. Já pelo Grupo D, o CRB venceu o Confiança-PB também por 3 a 2, enquanto o Náutico levou a melhor no clássico contra o Santa Cruz e conquistou o triunfo por 4 a 1.

GRUPO C

Jaciobá-AL 3 x 2 Bahia

Jogando em casa, o Jaciobá conquistou os primeiros pontos na Copa do Nordeste Sub-20. Depois de um primeiro tempo sem gols no Gerson Amaral, em Coruripe (AL), o que se viu no segundo tempo foi uma história completamente diferente. Com um minuto, Elielton colocou os mandantes em vantagem. Demorou, mas, aos 26, Itamar ampliou o marcador para a equipe alagoana. Passados os 30 minutos, o ritmo do jogo acelerou de vez. Riquelme, aos 31, descontou para o Bahia. Dois minutos depois, Weverly anotou mais um para o Jaciobá. E, aos 35, Thayllon fez o segundo do Tricolor e deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Jaciobá soma agora três pontos, mas segue na lanterna do grupo. Já o Bahia é o terceiro colocado, também com três pontos.

GRUPO D

CRB 3 x 2 Confiança-PB

Líder do grupo, o Galo fez valer o mando de campo e conquistou mais uma vitória na competição. Em Maceió, o time da casa fez 2 a 0 no primeiro tempo com Ruan e Riquelme. Mas ainda antes do intervalo, Janderson descontou para o Confiança. Depois das conversas nos vestiários, o CRB voltou a ampliar a vantagem logo aos 11 minutos do segundo tempo, e novamente com Ruan. Nos minutos finais da partida, Nicolas marcou o segundo dos visitantes, mas sem muito tempo no relógio, a reação paraibana parou por aí.

Com o triunfo, o CRB chegou aos sete pontos e segue no topo da tabela. Já o Confiança aparece na terceira posição, com dois pontos.

Náutico goleia Santa Cruz. Foto: Créditos: Tiago Caldas/Náutico

Náutico 4 x 1 Santa Cruz

O clássico começou com o Santa Cruz chegando mais ao ataque principalmente nas cobranças de bola parada de Carlos. Aos poucos, o Timbu equilibrou o duelo e levou perigo em duas finalizações de Leonardo. Passados os 30 minutos, a equipe da casa intensificou a pressão ofensiva e, aos 36, o camisa 7 alvirrubro teve mais uma oportunidade, após assistência de Luiz Felipe, e dessa vez não perdoou: 1 a 0. No embalo do gol, o Náutico ampliou a contagem com Júlio, aos 43. Mas, dessa vez, a resposta tricolor veio de imediato e, no minuto seguinte, Marcelinho descontou para os visitantes: 2 a 1.

No segundo tempo, o Náutico não deu tempo para qualquer reação rival e, em oito minutos colocou mais dois de vantagem no marcador. Aos cinco, Leonardo saiu em velocidade e tocou para Júlio marcar mais um. Três minutos depois, Gustavo cobrou escanteio, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Leonardo também anotar o segundo dele: 4 a 1. Com o placar confortável, o Timbu segurou o resultado até o apito final.

Com a vitória, o Náutico segue na segunda posição, agora com cinco pontos somados. Enquanto o Tricolor tem apenas um pontos e é o lanterna do grupo.