Náutico pode perder destaque para time do Irã – Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – Destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Jean Carlos pode estar com os dias contados no Náutico. Isso porque, após ter uma proposta de empréstimo recusada, o Esteghlal, do Irã, está preparando uma nova investida, desta vez de compra.

“A primeira não agradou, mas uma nova proposta deverá ser feita em dezembro. Agora para compra em definitivo porque vai abrir a janela de transferência. Seria um valor muito top para o Jean, o contrato da vida dele”, disse o empresário do jogador, Deividson Andrews.

O atual vínculo com o Timbu é válido até dezembro de 2024, com uma multa rescisória de três milhões de Euros, ou seja R$ 19 milhões na cotação atual. De qualquer forma, o empresário, um acordo que seja bom para ambas as partes pode ser costurado, mesmo se não chegar nesse valor.

Além do time do Irã, Jean Carlos também tem sondagens de clubes do Brasil – que não tiveram nomes revelados – e de um time turco. Aos 29 anos, o meio-campista é o artilheiro do ano do Náutico com 13 gols marcados e 12 assistências.