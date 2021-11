Náutico pode ser punido após árbitro relatar invasão de campo por parte de torcedor na derrota para o Avaí – Futebol Interior

Recife, PE, 22 (AFI) – O Náutico se despediu de sua torcida neste domingo, na derrota de 2 a 1 para o Avaí, no estádio dos Aflitos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa foi a última partida da equipe jogando em casa na temporada 2021.

PROBLEMA

E esse jogo pode ter consequências ruins para o Timbu na próxima temporada. Tudo porque o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ) relatou na súmula da partida contra o Avaí a invasão de campo por parte de um torcedor logo após o gol alvirrubro marcado pelo volante Djavan aos 44 minutos do segundo tempo.

Com isso, o clube pode perder de um a dez mandos de campo, ou pagar uma multa que varia entre R$ 100 e R$ 100 mil reais. Caso seja punido, a penas seria cumprida na Série B de 2022. Como o torcedor foi detido e identificado, a chance de punição é pequena.

DESPEDIDA

O Náutico se despede da temporada 2021 na próxima quinta-feira, quando visita o Cruzeiro, às 20h, no Mineirão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Timbu é o oitavo colocado, com 52 pontos.