Náutico revela afastamento de dirigente acusado de importunação sexual, veja nota! – Futebol Interior

Recife, PE, 22 (AFI) – O Náutico divulgou na noite desta segunda-feira uma nota oficial em uma tentativa de explicar a denúncia feita pela ex-diretora da Mulher e de Operação de Jogos, Tatiana Roma, acusando o superintendente financeiro do clube, Erisson Rosendo de Melo, de importunação sexual, difamação, calúnia e injúria.

Em nota, o Timbu praticamente confirma a atitude antiética do dirigente e revela uma tentativa de acordo. O clube ainda garantiu que Erisson Rosendo de Melo pediu afastamento do cargo até que o caso seja investigado.

a

CONFIRA A NOTA DO NÁUTICO:

A respeito de denúncia que está circulando nas redes sociais e na imprensa, a diretoria do Náutico vem se posicionar sentido de que:

Sob orientação do setor jurídico, à época em que o assunto veio ao conhecimento da gestão, foi indicado que haveria um diálogo entre as partes, e que veio a se confirmar com a posterior celebração de um acordo, o que representava, naquele momento, um entendimento.

Se, de fato, há desdobramentos recentes, inexistentes no período citado, será envidada uma apuração detalhada do ocorrido, para eventuais novas deliberações.

Naturalmente, diante da gravidade da denúncia, o funcionário em questão pediu afastamento enquanto o assunto está sendo tratado no âmbito jurídico. Todas as medidas que se fizerem necessárias serão adotadas para que não restem dúvidas sobre os fatos e efetiva ação, no caso de outras medidas administrativas cabíveis.

Ficam reiterados aqui os princípios sempre praticados pela gestão, de combate a todas as formas de desrespeito, preconceito ou intolerância, de qualquer ordem.