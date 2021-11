Náutico vence o Coritiba, Goiás empata e Confiança bate o Brusque – Futebol Interior

Campinas, SP, 6 (AFI) – Neste sábado, três partidas movimentaram a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cada uma em um horário diferente. Na primeira delas, o líder Coritiba foi surpreendido pelo Náutico e perdeu por 2 a 1. Depois, o Operário empatou com o Goiás e para fechar, o Confiança bateu o Brusque por 3 a 2.

No domingo, mais quatro jogos encerram a rodada.

VITÓRIA DO TIMBU

Depois de brigar pela liderança em dado momento do campeonato, o Náutico, que agora está no meio da tabela, bateu o líder Coritiba por 2 a 1, às 16h45, jogando nos Aflitos. Com o resultado, o alvirrubro pulou para a oitava posição e alcançou 48 pontos. Já o Coxa branca segue na ponta com 61, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que tem 59 e encara a Ponte Preta, em Campinas.

EMPATE COM GOLS

Mais tarde, às 18h15, o Operário-PR recebeu o embalado Goiás, no Germano Krüger, e empatou em 1 a 1. A equipe de Ponta Grossa ainda olha para a parte de baixo da tabela, já que apesar de estar em 12°, soma 42 pontos, quatro a mais que o primeiro time na degola. Já o alviverde segue na quarta colocação com 55 pontos, mas está ameaçado pelo Guarani, que ainda joga e pode alcançar a mesma pontuação.

CONFIANÇA RESPIRA

Vivendo um momento complicado e lutando para não cair desde o início da competição, o Confianças conquistou três pontos muito valiosos, às 19h ao vencer o Brusque por 3 a 2, no Batistão. Com a vitória, os sergipanos ultrapassaram o Vitória e ocupam a 18° posição com 34 pontos. Ainda assim, está a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Brusque, que perdeu o confronto direto, segue na porta da degola, em 16° com 38 pontos, empatado com o Londrina.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA RODADA