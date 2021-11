Negócios na web: afinal, é um bom negócio investir em influenciadores digitais?

Dados do ‘Ibope Inteligência’ concluíram que entre os 140 milhões de brasileiros que estão conectados às redes sociais, cerca de 52% seguem, ao menos, um criador de conteúdo. Com este mesmo universo, a pesquisa revelou que a confiança do consumidor não está restrita aos creators, mas também a amigos e parentes (56%), sites de notícias (37%), vendedores e especialistas (26%) e celebridades (8%).

Foto: Reprodução