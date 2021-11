Está em busca de uma oportunidade? A NEO oferece mais de 450 vagas de emprego para profissionais interessados em trabalhar na área de contact center. A empresa especialista em tecnologia e na criação de produtos digitais busca novos talentos para suas unidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

Podem participar do processo seletivo pessoas de todas as idades, a partir dos 18 anos. Também é importante ter ensino médio completo e conhecimentos em informática básica, tais como digitação e preenchimento de dados no sistema. Como as chances são para as cidades de Mogi das Cruzes (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Jaboatão dos Guararapes (PE), é importante que os profissionais tenham disponibilidade para atuar em uma das unidades.

As contratações vão de encontro com o processo de expansão da empresa, que gerou inúmeros postos de trabalho ao longo de 2021: foram mais de 5 mil.

Os contratados pela NEO receberão salário compatível com o mercado e terão direito a inúmeros benefícios, como vale alimentação ou vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte e auxílio creche ou auxílio babá. Além disso, a empresa possui convênios com diversas faculdades e cursos de inglês, permitindo e impulsionando o desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

De acordo com a empresa, o número de vagas é rotativo e pode sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda.



Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela NEO deverão cadastrar o currículo diretamente na página de carreiras da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/neobpo.

O processo seletivo pode variar de acordo com a localidade e demanda por funcionários.