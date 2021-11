Neoenergia abre mais de 70 vagas de emprego pelo país

A Neoenergia está divulgando oportunidades de emprego para todo o país. A empresa garante muitos benefícios aos novos contratados, proporcionando carteira assinada e a chance de estabilidade financeira com efetivação no cargo. Veja como se inscrever a um dos cargos!

Neoenergia abre novas vagas de emprego pelo país

São diversas as possibilidades disponíveis para quem busca recolocação no mercado profissional. Essas oportunidades geram benefícios como home office, entre outros. Siga as orientações para se candidatar, logo em seguida.

Lead Engineer Energy Services C&I;

Engineer Energy Services C&I;

Assistente Administrativo I;

Engenheiro Sr de Patrimônio;

Técnico – Meio Ambiente I;

Técnico – Projeto I (PCD);

Analista Júnior de Compras;

Analista de Sistema Tempo Real Pl;

Analista Comercial Pleno;

Assistente I – Leitura;

Lead Engineer Electric System ENG;

Analista Pleno de Infraestrutura;

Técnico Transmissão II;

Engenheiro de Projetos Elétricos de Linhas – Pl;

Especialista em Gestão de Contratos Sr;

Manager Gis & Data Quality;

Project Engineering Manager;

Manager Distribution Planning Ct;

Lead Analyst Health And Safety;

Program Manager Ehs;

Supervisor Cyber Projects & Processes;

Senior Advisor Hr Shared Service;

Advisor Hr Shared Service;

Customer Programs & Products Manager Uil Electric Vehicles.



Como se candidatar

Os candidatos podem acessar a página de participação, selecionar o cargo desejado e cadastrar currículo atualizado. A empresa quer contratar perfis qualificados e que abranjam o sucesso de suas atividades.

