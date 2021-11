Neogrid tem vagas para diversas áreas

A Neogrid, empresa que desenvolve soluções do tipo software como serviço (Software as a Service – SaaS) para a gestão de cadeias de suprimentos, tem vagas para diversas áreas, como Comercial/Vendas, Customer Success, Marketing, Operações, Produto e Tecnologia.

Há chances para gerente de negócios, analista de customer onboarding, analista de customer services, consultoria de customer onboarding I, customer success – time tech touch, estágio em atendimento ao cliente, estágio onboarding – implantação, analista de prospecção (SDR), analista de dados (qualidade de dados), analista de segurança da informação, analista de documentação, analista de produto, analista de testes, devOps, especialista de arquitetura de software I, pessoa desenvolvedora java, pessoa desenvolvedora mobile, pessoa desenvolvedora (backend), entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e, claro, o nível de senioridade. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios: day off de aniversário, auxílio medicamente, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, bolsa de estudos, vale refeição, vale alimentação, trilha de carreiras, acesso à Universidade Corporativa, programa de reconhecimento e acesso ao programa de saúde e bem-estar.

Além disso, as oportunidades oferecidas pela empresa são para atuação no formato híbrido ou de home office fixo, variando conforme a posição.

Como se candidatar



Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da companhia, disponível em https://jobs.kenoby.com/neogridcarreiras, para cadastrar o currículo na função desejada. No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como os requisitos e escopo de atuação de cada uma delas.