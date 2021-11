Netflix anuncia nova temporada de ‘Sintonia’

A obra inicialmente produzida pela Kondizilla, tem Jottapê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas como protagonistas e é um considerada uma das recordistas em audiência da Netflix. Com segunda temporada anunciada nesta terça-feira (23), no evento “Mais Brasil na Tela” a internet já está em êxtase.

A série que retrata a realidade de três jovens periféricos que buscam realizar seus sonhos, traz a história de Doni que tem o desejo de ser um Mc de Funk famoso, Rita que mora sozinha e batalha para sobreviver as margens das sociedade, buscando refugio na igreja, e Nando que acaba se tornando precocemente um pai de família e para manter uma boa vida financeira se envolve no mundo do crime.

Os três amigos formam os núcleos narrativos diferentes na série, mas que apesar de distintos são ligados por uma “sintonia” em que o funk conduz a história e acaba ligando cada uma das versões.