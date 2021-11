Netflix lança site com top 10 de filmes e séries em todo o mundo

A Netflix lançou um novo site para facilitar a visualização do que está em alta na plataforma. O “Top 10 Netflix” reúne estatísticas de visualizações de séries e filmes do streaming ao redor do mundo e conta com funções especiais.

Além disso, as listas podem ser configuradas para exibir o desempenho de um programa em comparação com outros países. Com essa função, é possível medir o nível de recepção de conteúdos brasileiros fora do país, tal como das produções estrangeiras no Brasil.