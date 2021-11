Neymar desfalca Seleção após maratona de festas até de manhã em São Paulo

Fora do duelo de hoje da Seleção brasileira contra a Argentina, por conta de um incômodo muscular na coxa esquerda, Neymar teve dias agitados desde o jogo da Copa do Qatar, na última quinta-feira.

Antes de se apresentar no hotel da seleção, na manhã de sábado, ele aproveitou muito bem os dois dias de folga e divertiu bastante virando noites com festas em São Paulo.

Na última sexta-feira, por exemplo, Ney deu um festão até de manhã em sua mansão, em Alphaville, com show, inclusive, de Pedro Sampaio. O esquema era o de sempre: celulares proibidos e muitas beldades convidadas. O atleta estava animadíssimo, soltinho e chegou a trocar beijos com algumas delas.

No dia anterior, a festa aconteceu no bar Santo Cupido, onde Neymar trocou beijos com Mariana Rios, como o EXTRA revelou. A comemoração também foi até o sol raiar e contou com o casal Duda Reis e João Guilherme entre os convidados.