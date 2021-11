Ninfoplastia: mãe de Viih Tube faz cirurgia íntima de R$ 12 mil: ‘aspecto de adolescente’

Ainda em recuperação, a “Mãe Tube”, como é conhecida, falou com o EXTRA sobre o procedimento estético e diz já estar feliz da vida com o resultado.

Ela explica que a “correção íntima”, feita a laser, elimina as “sobras” dos “grandes lábios”, deixando-os com um aspecto “mais jovem”.

“Não que eu tivesse alguma coisa anormal. Essa correção íntima se dá porque a gente já nasce assim, com essas sobras a mais, que ninguém merece (risos). Mas com o passar do tempo vai crescendo, e eu faço reposição hormonal, e isso me incomodou muito. Eu resolvi fazer por conta disso: desde nova, eu já tinha uma insatisfação de ter nascido maiores os ‘grandes lábios’. E com o passar do tempo, como eu fiz reposição hormonal, eu achei que cresceu um pouco. Só que eu não imaginava que ia ficar tão bonito nem que a a recuperação ia ser boa”, explica a musa fitness.