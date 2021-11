‘Ninguém mais acreditava’ – Futebol Interior

Erechim, RS, 01 (AFI) – Depois de quatro jogos sem vitória, enfim o Ypiranga-RS conseguiu o primeiro resultado positivo na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C e foi justamente em um momento decisivo. No último sábado (30), o Canarinho recebeu e bateu o Novorizontino, por 3 a 2 no Estádio Colosso da Lagoa. Ao fim da partida, o técnico Júnior Rocha enalteceu o placar e ainda falou sobre as chances de acesso na última rodada.

“Esse jogo contra o Novorizontino, com certeza, ficará na história do clube, independente se alcançarmos o acesso ou não. No primeiro tempo levamos um gol logo no início e nós de forma alguma nos abatemos. Nós criamos algumas chances, mas não fomos eficientes e o Novorizontino, sempre organizado, nos neutralizou bem. No intervalo, conseguimos fazer alguns ajustes e também houve alterações técnicas e táticas. O time voltou melhor, cresceu e fez os gols. Talvez tenha sido o melhor segundo tempo da equipe nessa nova fase na competição”, disse o comandante, que ainda completou.

“O grupo está parabéns. Quase ninguém mais acreditava na possibilidade de acesso, mas nós sempre acreditamos. Agora é trabalhar forte e preparar bem para a partida diante do Tombos”.

Para ficar com o acesso, o Ypiranga que está na quarta colocação com cinco pontos, precisa vencer o Tombense, fora de casa e ainda contar com um empate no duelo entre Novorizontino e Manaus. As duas partidas da sexta e última rodada do Grupo D irão acontecer no domingo (07), às 16h.