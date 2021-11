No G4: CSA vence Remo por 2 a 0 e chega a zona de acesso

O CSA venceu o Remo, por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na tarde desta sexta-feira, 05 e assumiu, provisoriamente, a quarta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado é temporário e dependerá do desempenho dos adversários nesta 34ª rodada. Esta é a terceira vitória seguida do CSA, que chega…

Augusto Oliveira / Ascom CSA

O CSA venceu o Remo, por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na tarde desta sexta-feira, 05 e assumiu, provisoriamente, a quarta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado é temporário e dependerá do desempenho dos adversários nesta 34ª rodada.

Esta é a terceira vitória seguida do CSA, que chega aos 54 pontos e passa Goiás e CRB, que ainda entram em campo, no número de vitórias (16 a 14). Por outro lado, o Remo perdeu a quinta nos últimos seis jogos e segue ameaçado de rebaixamento, na 11ª colocação, com 41.

O torcedor azulino recebeu um susto logo aos quatro minutos, quando Victor Andrade recebeu de Neto Pessoa e, na cara de Thiago Rodrigues, bateu por cima. A resposta do CSA veio na sequência em cabeçada forte de Dellatorre. Thiago Coelho fez grande defesa.

Apesar de ter mais posse de bola, o CSA tinha dificuldades para passar pela forte marcação do Remo, que congestionou o meio de campo. Até que, aos 28 minutos, Iury Castilho cruzou e Marco Túlio, de cabeça, mandou no cantinho. O time alagoano ainda quase ampliou em finalização rasteira de Dellatorre.

Augusto Oliveira / Ascom CSA

O segundo tempo foi todo do Remo, que esbarrava nas suas próprias limitações. Aos 12 minutos, Lucas Siqueira chutou forte de fora da área e Thiago Rodrigues espalmou. Na sequência, Victor Andrade cobrou falta e Romércio desviou de cabeça pela linha de fundo.

O CSA, porém, foi mortal e ampliou em sua primeira chegada, aos 28 minutos. Clayton cruzou na medida para Dellatorre cabecear no ângulo de Thiago Coelho. O Remo sentiu o segundo gol e quase ainda levou o terceiro em chute de Reinaldo, defendido pelo goleiro.

O CSA volta a campo na próxima segunda-feira (08), no confronto direto com o Avaí, às 20 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Na terça, o Remo encara o Operário, às 19 horas, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Os jogos são válidos pela 35ª rodada.