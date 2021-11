No verão: Pink Elephant volta a ter presença física no Nordeste

A Pink Elephant está de volta. Agora não mais como boates, a franquia pretende investir no verão, com dois Hot Spots, aproveitando o momento de retomada das atividades com o avanço da vacinação. Os dois espaços exclusivos da marca internacional serão inaugurados em Morro de São Paulo e em Aracaju.

O Deck Rooftop da Pousada Charme, localizada na avenida principal da vila de Morro de São Paulo, vai ganhar um espaço alto astral e glamuroso, com vista privilegiada para as praias. No local, será montado o o Hot Spot Pink Elephant Charme.

Já em Aracaju, o Beach Club Parati, a mais tradicional e sólida operação de Praia da Orla da capital sergipana, será a casa de verão do Elefante Rosa mais famoso do mundo. O espaço se chamará Hot Spot Pink Elephant Parati.

Ambos os espaços seguirão os protocolos e cuidados sanitários, além de levar em conta o bordão da Pink, “Live the Elephant Way” ou “Viver, Sorrir & Se Divertir com Responsabilidade”, como é dito em português.

O projeto é resultado da união dos empresário baianos Nenel Rebouças, Alfredo Farani e Ricardo Andrade, com o empresário paulista Giuliano de Luca, dono da marca internacional no Brasil.

Hot Spot Pink Elephant Charme (Morro de São Paulo)

Em Morro de São Paulo, na Pousada Charme, o público vai encontrar um “charmoso” Lounge/Bar, funcionando das 11 da manhã às 20hs. Lugar ideal para relaxar, curtir o belo visual incrustado nas montanhas da ilha e sua ampla vista para o mar das 1ª e 2ª praias – as mais badalas do balneário. E para ficar ainda melhor: apresentações musicais acústicas, DJs e performances ao entardecer.

A pousada onde estará localizada o Hot Spot, é cercada por jardins naturais em Mata Atlântica, incrustada numa imensa rocha. Localizada no centro de Morro de São Paulo, , entre a praça principal e a 1ª Praia, num espaço super reservado. No local, há acomodações em suítes e bangalôs, dispondo de vista para as praias, bar, capela, sala de leitura e um SPA.

Hot Spot Pink Elephant Parati (Aracaju)

No Parati Beach Club, na Orla de Aracaju, será montada uma verdadeira Arena do Elefante cor de rosa, à Beira Mar, com mais de 30 lounges privativos e capacidade para até 2.000 pessoas. Por lá, o “Pé na Areia” é imperativo, a brisa marítima inspiradora, e os shows serão uma alegria á parte. Artistas de renome nacional se apresentarão nesse retorno das atividades culturais.